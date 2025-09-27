sábado, septiembre 27, 2025
Golazo HD

Futsal de la Liga del Sur: resultados de la fecha 23 y tablas de posiciones

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones del Torneo Único de Primera y Tercera División del Futsal.

RESULTADOS DE LA FECHA 23

Sporting 3 – 8 La Estación
Reserva: 2 – 8

Comercial 1 – 5 Los 3 Chiflados
Reserva: 4 – 5

San Francisco 5 – 4 SPQIPYA
Reserva: 2 – 5

Dublin 3 – 2 Huracán
Reserva: 4 – 7

Pacífico (BB) 1 – 3 Catamarca
Reserva: 2 – 3

La Armonía 5 – 5 Deportivo Futsal
Reserva: 14 – 4

Tiro Federal 4 – 5 Liniers
Reserva: 3 – 6

Fecha Libre: La Esperanza

Además, debido a la desafectación de Camioneros, Villa Mitre sumó los puntos en juego.

TABLAS DE POSICIONES

FOTO: Captura prensa Club Liniers

Comentarios

You May Also Like

Pura burla: San Lorenzo se ríe en la cara de Boca con los memes por la goleada

De La Bahía Noticias

De Rossi y los otros 19 citados para enfrentar a Almagro

Gerardo Lorenzo

Del Potro: “El balance, más allá del resultado final es bueno”

Debora Pedreira