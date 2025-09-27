Futsal de la Liga del Sur: resultados de la fecha 23 y tablas de posiciones
La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones del Torneo Único de Primera y Tercera División del Futsal.
RESULTADOS DE LA FECHA 23
Sporting 3 – 8 La Estación
Reserva: 2 – 8
Comercial 1 – 5 Los 3 Chiflados
Reserva: 4 – 5
San Francisco 5 – 4 SPQIPYA
Reserva: 2 – 5
Dublin 3 – 2 Huracán
Reserva: 4 – 7
Pacífico (BB) 1 – 3 Catamarca
Reserva: 2 – 3
La Armonía 5 – 5 Deportivo Futsal
Reserva: 14 – 4
Tiro Federal 4 – 5 Liniers
Reserva: 3 – 6
Fecha Libre: La Esperanza
Además, debido a la desafectación de Camioneros, Villa Mitre sumó los puntos en juego.
TABLAS DE POSICIONES
FOTO: Captura prensa Club Liniers
