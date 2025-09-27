Fiesta del Cubanito: las bandas que tocan este sábado en el Parque de Mayo

Este sábado y domingo se realizará en el parque de Mayo la tercera edición de la Fiesta del Cubanito en Primavera organizada por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Participarán más de 200 feriantes, se habilitarán foodtrucks de gastronomía, se podrá disfrutar el típico paseo cubanitero con más de 40 carros y los vecinos podrán ser jurado del concurso tradicional donde se premiará a los mejores cubanitos por categorías (simple, bañado, innovación), como también al cubanitero de la gente.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

SÁBADO

Roditron

Bomba Cumbia

Coco Soul

Tacháme la Doble

DOMINGO

Fantabulosikos

Andro

Enclave

Pecadora

Los espectáculos musicales comenzarán a las tres de la tarde.