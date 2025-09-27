Fiesta del Cubanito: las bandas que tocan este sábado en el Parque de Mayo
Este sábado y domingo se realizará en el parque de Mayo la tercera edición de la Fiesta del Cubanito en Primavera organizada por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
Participarán más de 200 feriantes, se habilitarán foodtrucks de gastronomía, se podrá disfrutar el típico paseo cubanitero con más de 40 carros y los vecinos podrán ser jurado del concurso tradicional donde se premiará a los mejores cubanitos por categorías (simple, bañado, innovación), como también al cubanitero de la gente.
PROGRAMACIÓN MUSICAL
SÁBADO
Roditron
Bomba Cumbia
Coco Soul
Tacháme la Doble
DOMINGO
Fantabulosikos
Andro
Enclave
Pecadora
Los espectáculos musicales comenzarán a las tres de la tarde.
