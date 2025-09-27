sábado, septiembre 27, 2025
Golazo HD

Liga del Sur: reprogramaciones por la lluvia

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó que, debido a las lluvias registradas en las últimas horas y al estado de los campos de juego, fueron suspendidos y reprogramados varios encuentros.

El partido entre Comercial y Dublin se disputará el domingo 28 de septiembre, a las 16 , mientras que Olimpo frente a Huracán fue reprogramado para el lunes 29, también a las 16.

En tanto, el encuentro previsto para esta tarde entre La Armonía y Rosario Puerto Belgrano, correspondiente a la Primera División B, se jugará de manera normal.

En el torneo de fútbol femenino, el partido entre Rosario Puerto Belgrano y San Francisco fue reprogramado para el domingo 28 de septiembre a las 16 horas.

La división Reserva, en tanto, quedó suspendida.

Comentarios

You May Also Like

"Pensé en retirarme de la Selección"

De La Bahía Noticias

Santos de Brasil acelera por Pablo Pérez

Gerardo Lorenzo

Olimpo vuelve al ruedo en Santa Fe con la necesidad de ganar

Fabricia