Liga del Sur: reprogramaciones por la lluvia

La Liga del Sur informó que, debido a las lluvias registradas en las últimas horas y al estado de los campos de juego, fueron suspendidos y reprogramados varios encuentros.

El partido entre Comercial y Dublin se disputará el domingo 28 de septiembre, a las 16 , mientras que Olimpo frente a Huracán fue reprogramado para el lunes 29, también a las 16.

En tanto, el encuentro previsto para esta tarde entre La Armonía y Rosario Puerto Belgrano, correspondiente a la Primera División B, se jugará de manera normal.

En el torneo de fútbol femenino, el partido entre Rosario Puerto Belgrano y San Francisco fue reprogramado para el domingo 28 de septiembre a las 16 horas.

La división Reserva, en tanto, quedó suspendida.