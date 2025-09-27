Fútbol Senior de la Liga del Sur: resultados de la semana y la tabla de posiciones
Esta semana se jugó la fecha 6 del Torneo Clausura de Fútbol Senior que organiza la Liga del Sur.
Los resultados fueron los siguientes:
Pacífico (C) 3 – 1 Sporting.
Tiro Federal 2 – 2 Atlético MH.
Bella Vista 7 – 1 Comercial.
Liniers 3 – 0 Huracán.
Sansinena 4 – 1 La Armonía.
Pacífico (BB) 2 – 1 Libertad.
San Francisco 2 – 2 Villa Mitre.
Al mismo tiempo, la Liga del Sur oficializó este sábado la tabla de posiciones:
