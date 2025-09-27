Escrutinio definitivo: el mileísmo obtuvo 70.530 votos en Bahía Blanca

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer este viernes el escrutinio definitivo de las elecciones del 7 de septiembre de 2025 en Bahía Blanca, que definió la nueva composición del Concejo Deliberante.

Con el 46,5% de los votos (70.530 sufragios), la Alianza La Libertad Avanza se impuso en la ciudad y obtuvo 6 de las 12 bancas en juego.

En segundo lugar quedó la Alianza Fuerza Patria, con el 31,1% (47.294 votos), lo que le permitió acceder a 4 bancas.

En tanto, la Alianza Somos Buenos Aires alcanzó el 9,1% (13.796 votos) y logró 2 bancas.

Más atrás se ubicaron el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (4,7%), Alianza Potencia (2,5%), Valores Republicanos (2,2%), Unión y Libertad (1,9%), Política Obrera (1,3%) y Unión Liberal (0,45%), sin acceso a representación.

En total, se emitieron 161.714 votos, de los cuales 151.627 fueron positivos y 10.087 en blanco. El padrón local estuvo compuesto por 266.033 electores.

Concejales electos

La Libertad Avanza (6 bancas): Franca Grippo, Felipe Horacio Ferrandez, Gisela Melisa Caputo, Fernando Matías Compagnoni, Araceli Nadjali Valenzuela y Luciano Hernán Cagiao.

Fuerza Patria (4 bancas): Florencia Molini, Gustavo Ariel Lari, María Belén Rodríguez Márquez y Claudio Alberto Carucci.

Somos Buenos Aires (2 bancas): Marcelo Martín Salaberry y Adriana Cecilia Borelli.