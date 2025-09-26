viernes, septiembre 26, 2025
Tragedia en Mendoza: una persona murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Un trágico hecho ocurrió en Maipú esta tarde cuando una persona murió aplastada por un árbol cuando estaba adentro de su auto.

El incidente ocurrió en las calles Rawson y Juan B. Justo, justo frente al emblemático Torreón.

El incidente se produjo cuando un árbol cayó sobre un vehículo, dejando como saldo una persona fallecida. Se presume que el árbol cayó debido a las fuertes ráfagas de viento en la zona.

Este suceso ocurre en un marco de advertencias meteorológicas en la región y piden circular con precaución debido a que el mal tiempo se prolongará durante la noche y la madrugada. (Diario Los Andes)

