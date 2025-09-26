Abren el puente vehicular en el parque de Mayo

La Secretaría de Movilidad Urbana y Transporte informa que procedió a la habilitación parcial y provisoria del puente vehicular ubicado en el parque de Mayo, sobre la continuidad de calle Urquiza (partidor).

Se aclaró que quedó habilitada únicamente la media calzada en sentido de circulación desde calle Córdoba hacia Florida.

Esta apertura constituye una solución provisoria que permitirá generar una nueva alternativa de salida, en un contexto en el que varios puentes sobre el canal Maldonado se encuentran en estado de deterioro.

Asimismo, se recordó que el puente vehicular habilitado de manera provisoria tras la inundación, ubicado en el paseo de los Guardianes, continuará abierto al tránsito, con circulación en ambos sentidos y donde se podrá transitar a una velocidad máxima de 30 km/h.

Recomendaciones importantes para los conductores:

– Respetar el límite de peso máximo de 4 toneladas en el puente de calle Urquiza.

– Utilizar exclusivamente los lugares habilitados para estacionar y evitar hacerlo en sectores prohibidos.

– Prestar atención a la cartelería y señalización vial dispuesta en el área.

– Circular con precaución dentro del parque de Mayo, a fin de garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas que desarrollan actividades recreativas en el sector.

Esta medida busca mejorar la circulación y descongestionar la red vial urbana, mientras se continúa trabajando en los proyectos de reconstrucción y puesta en valor de la infraestructura sobre el canal Maldonado.