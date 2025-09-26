[VIDEO] El seguimiento del CEUM del auto que fue robado en Viamonte y Patricios

El municipio de Bahía Blanca destacó la labor del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y la calificó como “una herramienta esencial para la seguridad pública y esclarecimiento de delitos”.

En ese marco, la comuna difundió el video del seguimiento del auto Fiat Uno que fue sustraído en Viamonte y Patricios.

Luego de tomar conocimiento de esta situación, se realizaron los seguimientos a través de cámaras del sector hasta logar identificar a los posibles autores.

En colaboración con personal policial se solicita identificar a una mujer de similares características a la sospechosa del delito en calle Falucho y avenida del Trabajo, quien fue llevada a una comisaría.