Susbielles: “La seguridad es una prioridad de nuestros vecinos y de nuestra gestión”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó la realización de un nuevo operativo de saturación en distintos puntos de la ciudad considerados de mayor conflictividad.

La iniciativa incluyó la presencia de más de 120 efectivos policiales y todas las unidades descentralizadas en la calle.

“La seguridad es una prioridad de nuestros vecinos y de nuestra gestión, por eso profundizamos la presencia policial donde realmente hace falta”, señaló Susbielles.

El jefe comunal subrayó que el objetivo es mejorar los indicadores de seguridad y “hacer de esta ciudad una fortaleza, un lugar cada día más hostil para los delincuentes”.

Además, destacó que el plan se sostiene en inversión, formación, tecnología, trabajo en equipo y compromiso directo de todas las áreas involucradas.