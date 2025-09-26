Un hombre fue aprehendido por tener marihuana y cocaína con fines de comercialización

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Roca al 1800 de Bahía Blanca.

La investigación inició el pasado 9 de septiembre cuando personal de la comisaría Cuarta tomó conocimiento de la posible comercialización de estupefacientes en el lugar.

Debido a esta información, se realizaron diversas tareas de vigilancia en donde se observan maniobras compatibles con el delito investigado y se individualizó como posible responsable a Leonel Hueche.

Al efectuarse el allanamiento -en el día de ayer- se secuestró marihuana, cocaína fraccionada, balanzas de precisión, bicarbonato, recortes de nylon y teléfonos celulares.

A raíz de ello se procedió a la aprehensión de Hueche, que será indagado en las próximas horas.