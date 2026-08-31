“Tu talento y tu humildad serán recordados siempre”

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Gianni Infantino, dedicó un mensaje público a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la selección argentina.

A través de una publicación en Instagram, el dirigente felicitó al rosarino por una “carrera internacional extraordinaria”.

Infantino destacó que el talento y la humildad del jugador serán recordados para siempre. El saludo se produjo horas después de que Messi confirmara su decisión.

El capitán explicó que tomó la determinación el 21 de julio, tras la derrota en la final del Mundial 2026.

El delantero del Inter Miami cierra su etapa con 207 partidos y 125 goles, lo que lo convierte en el jugador con más presencias y el máximo anotador histórico del equipo.

Su palmarés con la selección incluye la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.