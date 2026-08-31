Tagliafico a Messi: “Gracias por todo, capitán”

El defensor de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, publicó este lunes un emotivo mensaje de agradecimiento a Lionel Messi, con motivo del anuncio del retiro del astro de la camiseta albiceleste tras la final del Mundial 2026.

El futbolista, quien cumple 34 años precisamente este 31 de agosto, destacó el rol de Messi como capitán y como ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha.

“Gracias por todo, capitán”, escribió Tagliafico, al tiempo que bromeó sobre el hecho de compartir su cumpleaños con la noticia del adiós de la máxima figura del fútbol argentino.

El mensaje de Tagliafico se suma a las reacciones que genera el retiro de Messi de la Selección, anunciado en el marco de la final del próximo Mundial.