Destacan que el Jardín 962 se concretó con fondos provinciales y la decisión del intendente Susbielles

“Los recursos que aporta la provincia de Buenos Aires a través del Fondo Educativo, sumados a la decisión política del intendente de destinar el 100 por ciento de esos fondos a infraestructura escolar, permitieron concretar una obra esperada desde hace tiempo: el Jardín de Infantes 962 en el barrio Tierras Argentinas”.

Así lo destacó la exconcejala y dirigente local, Gisela Ghigliani, quien subrayó que “las cosas se dicen haciéndolas” y agradeció al gobernador Axel Kicillof y al intendente Federico Susbielles por la concreción de la obra.

Esta mañana el jefe comunal dejó oficialmente inaugurado el nuevo Jardín de Infantes Nº 962 del barrio Tierras Argentinas, un proyecto educativo clave para ese sector de la ciudad ya que dará respuesta a la demanda de matricula inicial de otros barrios aledaños como Costa Blanca, Maldonado y Puertas del Sur.