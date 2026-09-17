El brote de malaria en Alemania se cobra su tercera víctima moral

Una persona que residía en el barrio de Schwanheim, cerca del aeropuerto de Fráncfort, murió este jueves a consecuencia de una infección de malaria y se convirtió en la tercera víctima mortal de un brote de esa enfermedad tropical que se detectó en julio pasado en la ciudad alemana.

El 27 de agosto las autoridades sanitarias de Fráncfort informaron de que dos personas habían muerto de malaria y que otras cuatro personas habían sido tratadas de la enfermedad.

El miércoles de esta semana se informó de dos nuevas personas infectadas, una de las cuales falleció este jueves.

Las seis primeras personas afectadas trabajaban en el aeropuerto de Fráncfort, el más grande de Alemania. La fallecida este jueves y el otro contagiado, en cambio, no trabajaban allí ni habían estado en una zona endémica de malaria.

Se trata, según las autoridades sanitarias, de una de las variantes más agresivas de la enfermedad.

El aeropuerto de Fráncfort ha recomendado a sus empleados acudir al médico en cuanto se presenten determinados síntomas como fiebre o dolor en la cabeza o en las extremidades.

La autoridad sanitaria recomienda a la población que vive cerca del aeropuerto usar pantalones largos y camisas de manga larga, aprovisionarse de repelente contra insectos y en determinados casos instalar redes en las ventanas para detener a los mosquitos. (EFE)