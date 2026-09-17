Una misión del Fondo Monetario Internacional desembarcará en la Argentina

Una delegación del Fondo Monetario Internacional llegará a la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para iniciar la tercera revisión del acuerdo con el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente en el comienzo de las reuniones por viajar a Nueva York con el presidente Javier Milei para asistir a la asamblea de la Organización de Naciones Unidas.

La auditoría abrirá discusiones sobre las metas fijadas para 2026, con foco en el balance fiscal y las reservas internacionales.

El país superó el objetivo anual de compra de divisas por más de 4.200 millones de dólares.

En cambio, las autoridades incumplieron la meta fiscal del primer semestre tras registrar un superávit de 0,6% del Producto Interno Bruto frente al 0,7% pautado.

Además, el viernes 25 de septiembre vencen 800 millones de dólares con el organismo.