Licitan una obra para ejecutar un colector cloacal en calle Ciudad de Cali

El Gobierno nacional llamó a licitación para la ejecución de la obra “Colector Cloacal en calle Ciudad de Cali, entre Los Gorriones y avenida Cabrera”.

El presupuesto oficial es de 190.277.397,97 pesos y la obra se realizará mediante el sistema de contratación por Ajuste Alzado.

El proyecto no prevé anticipo financiero ni redeterminación de precios, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

La apertura de las propuestas se llevará a cabo el 5 de octubre de 2026, a las 10, en el despacho de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en presencia de los interesados que deseen concurrir.