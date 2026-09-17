El cambio climático afecta a ocho de cada diez brasileños, pero no lo ven prioritario

Ocho de cada diez brasileños consideran que el cambio climático ya afecta a su vida cotidiana y una mayoría reconoce la responsabilidad humana en su origen, pero el fenómeno pierde importancia frente a problemas como la inseguridad, el costo de vida y la salud pública, según un sondeo divulgado este jueves por la red ecologista Observatorio del Clima.

De acuerdo con la encuesta, mientras un 85 % de los brasileños afirma que el cambio climático afecta a su día a día, un 87 % lo relaciona con sequías, lluvias intensas y olas de calor.

Además, un 94 % reconoce al menos algún grado de responsabilidad humana en su origen.

Sin embargo, cuando se pregunta por los principales problemas del país, la crisis climática aparece en el noveno lugar, con un 19 % de menciones.

La inseguridad y la criminalidad ocupan el primer puesto, con el 49 %, seguidas por el aumento del costo de vida y la inflación (41 %) y la calidad de la salud pública (34 %).

La percepción cambia cuando la pregunta se centra exclusivamente en los problemas ambientales.

En ese caso, el cambio climático ocupa el primer lugar, con el 35 %, por delante de la gestión de residuos y basura (21 %), la calidad del aire y la contaminación, (15 %) y la escasez de agua y las sequías (14 %).

El sondeo reveló que el 79 % de los brasileños considera que el cambio climático debe ser una prioridad aunque enfrentarlo implique asumir costos económicos, mientras que un 76 % cree que todavía es posible evitar sus peores impactos si se adoptan medidas de inmediato.

Un 67 % considera que las empresas y las industrias deben asumir una mayor responsabilidad para enfrentar el problema, mientras que el 90 % cree que es muy importante que los Gobiernos y las instituciones públicas adopten políticas de protección ambiental.

En cuanto a las medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la deforestación y los incendios ocupa el primer lugar.

Le siguen la reducción de la producción y el consumo de combustibles fósiles, la mejora de la gestión de residuos y el reciclaje y el impulso de tecnologías sostenibles en la agricultura.

Los efectos que más preocupan a la población son las olas de calor extremo y el aumento de las temperaturas, mencionados por el 29 % de los encuestados. Después aparecen las lluvias torrenciales y las inundaciones, (22 %) y los incendios forestales (13 %).

El estudio, encargado por el Observatorio del Clima, que reúne a 172 organizaciones e institutos defensores del medioambiente, fue realizado por la firma Ipsos entre el 17 y el 20 de agosto mediante entrevistas en línea a 1.800 brasileños mayores de 18 años de todas las regiones del país. EFE