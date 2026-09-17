Crean las figuras de “Embajador/a Cultural Bahiense” y “Embajador/a Cultural Extranjero/a”

El Concejo Deliberante incorporó al Régimen de Honores para el Partido de Bahía Blanca las figuras de “Embajador/a Cultural Bahiense” y “Embajador/a Cultural Extranjero/a”.

La iniciativa modifica la Ordenanza N° 20.513, incorporando ambos reconocimientos al régimen establecido por esa normativa.

La distinción “Embajador/a Cultural Bahiense” podrá otorgarse a personas que, por su trayectoria, actividad, participación o representación, actúen como puente entre Bahía Blanca y el exterior, promoviendo el conocimiento, la difusión de tradiciones, la integración, el intercambio y el entendimiento mutuo mediante el arte, la historia, la gastronomía, las costumbres, el deporte, la educación y otras manifestaciones culturales.

En tanto, la figura de “Embajador/a Cultural Extranjero/a” podrá destinarse a personas que actúen como puente entre su país y Bahía Blanca, promoviendo esos mismos objetivos a través de distintas manifestaciones culturales y de experiencias de intercambio.

Las figuras podrán comprender, entre otros, a artistas, personalidades destacadas, líderes comunitarios, estudiantes de intercambio, deportistas, docentes, investigadores y gestores culturales.