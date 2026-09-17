“La reelección de Milei no es un hecho”, dijo expresidente de la UCR

El exsenador Ernesto Sanz afirmó que la reelección del presidente Javier Milei no es un hecho definitivo y forma parte del relato del Gobierno.

El dirigente de la Unión Cívica Radical reclamó la creación de un espacio político amplio que compita en las elecciones para superar la polarización entre el oficialismo y el peronismo.

La propuesta contempla recuperar coaliciones similares a la formada en 2015 con sectores del PRO, la Coalición Cívica y el socialismo.

Pese a que reconoció que el Gobierno libertario logró ordenar la inflación y el déficit fiscal, cuestionó que ese esquema pueda trasladar sus resultados a los ingresos, las pequeñas y medianas empresas y la reducción de la desigualdad.

Al enumerar las prioridades pendientes, mencionó cuatro cuestiones: Justicia, educación, sistema político y sistema monetario. Consideró que el Gobierno avanzó sobre el último punto, pero no observa respuestas suficientes en los demás.