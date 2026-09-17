“La paciencia se va acabando”, advirtió el gobernador de Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de apoyo financiero y de infraestructura tras reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de las discusiones por el Presupuesto 2027.

La manifestación ocurrió durante una entrevista concedida a A24, donde el mandatario advirtió que la paciencia de las provincias se acaba frente a la ausencia de reciprocidad oficial.

Sáenz criticó la demora de las autoridades centrales en autorizar el financiamiento internacional destinado a refinanciar la deuda de Salta y ejecutar obras viales en las rutas de la provincia.

Además, denunció que los referentes oficialistas en la legislatura salteña votan en contra de las iniciativas de endeudamiento local.

Por otra parte, confirmó que no acompañará el proyecto de ley de emergencia en discapacidad por considerar que vulnera la asistencia estatal.