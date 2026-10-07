Condenaron a un hombre por abusar de su hija y de su sobrina en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca condenó a un hombre a la pena de 27 años de prisión, tras hallarlo culpable de cometer abusos sexuales graves contra su hija y su sobrina, ambas menores de edad.

De acuerdo a la investigación realizada por la fiscalía Nº 3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín, los hechos ocurrieron entre 2021 y principios del año 2025, cuando una de las víctimas tenía entre 7 y 10 años de edad, mientras estaba al cuidado de su padre y éste aprovechaba esas circunstancias para someterla a distintas situaciones abusivas, tapándole la boca para que no llorara.

Además, se determinó que en el mes de febrero de 2024, el hombre besó en la boca a su sobrina de 4 años, cuando se encontraba solo con la pequeña.

Las juezas Claudia Cecilia Fortunatti y María Mercedes Rico, junto al juez Eugenio Casas, desestimaron los planteos de la defensa -vinculados con la posible violación del principio de congruencia y el derecho de defensa al incorporar como “hechos nuevos” el contexto de violencia de género y el contagio de la enfermedad de transmisión sexual a la hija- y confirmaron la gravedad de los hechos juzgados.

Para fijar el monto de la pena, los jueces consideraron múltiples agravantes planteadas por la fiscalía. Destacaron el marco de violencia de género, el aprovechamiento del vínculo familiar y de la guarda, la corta edad de las niñas y la marcada superioridad física y psíquica que ejercía el imputado sobre ellas.

Asimismo, se valoró de forma determinante la extensión del daño. En el caso de su hija, los abusos provocaron el contagio de una enfermedad de transmisión sexual que derivó en cirugías, internaciones e interrupción escolar. En relación a su sobrina, se acreditaron alteraciones del comportamiento y la necesidad de tratamiento psicológico.

El tribunal computó además la extrema vulnerabilidad de la hija, quien no contaba con otra figura de referencia paterna y presentaba dificultades cognitivas, lo que redujo su capacidad de defensa.

Con estos elementos, los magistrados impusieron la condena de prisión efectiva con las accesorias legales y costas correspondientes.