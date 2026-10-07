Javier Milei recordó a las víctimas del 7 de octubre y reafirma su respaldo a Israel

El presidente Javier Milei recordó este miércoles el tercer aniversario de los ataques de Hamás contra Israel con un breve mensaje en sus redes sociales, en el que escribió en hebreo “Am Israel Jai” (“El pueblo de Israel vive”).

El presidente compartió una publicación del embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, en la red social X, en la que el diplomático rindió homenaje a las víctimas del 7 de octubre de 2023 y recordó que, cuando asumió como embajador en 2024, una de sus prioridades fue acompañar a las familias de los ciudadanos argentinos secuestrados durante el ataque y reclamar su liberación.

“No era una cuestión política, era una misión humanitaria”, afirmó el diplomático, quien destacó el respaldo de Milei a las víctimas y su condena al terrorismo.

Wahnish también recordó a los sobrevivientes del cautiverio en Gaza y llamó a “defender la vida y la libertad y combatir el terror”.

Los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás, causaron la muerte de más de 1200 personas, y 251 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza, entre ellas una veintena argentinos.

La Casa Rosada difundió también este miércoles un mensaje en la red social X en el que repudió “al terrorismo en todas sus formas” y renovó su “compromiso con la defensa de la vida y la libertad”.

El Ejecutivo acompañó sus mensajes con una placa negra con la estrella de David, símbolo identitario del judaísmo, y un lazo dorado en memoria de las víctimas del ataque.

El canciller argentino, Pablo Quirno, por su parte, recordó a las víctimas argentinas asesinadas y secuestradas, y reafirmó el compromiso de Argentina “con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo”, en un posteo de X.

Milei ha mantenido desde su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2023, una posición de respaldo político a Israel y una estrecha relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En 2024, durante su visita al país, expresó su apoyo a la liberación de los rehenes, avanzó en la decisión de designar a Hamás como organización terrorista, y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

Milei calificó lo ocurrido el 7 de octubre como un “brutal ataque terrorista”, un “claro acto terrorista, de antisemitismo” y una expresión del “nazismo en el siglo XXI”.

Respaldó también el derecho de Israel a defenderse y reclamó en reiteradas ocasiones la liberación de los rehenes.

Un comité de expertos independientes de Naciones Unidas, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio contra el pueblo palestino, una acusación que Israel rechaza. EFE