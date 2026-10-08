Avance para una ley que regule el celular en clase en la provincia de Buenos Aires

El Senado de la Provincia aprobó un proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares y otras pantallas tecnológicas en las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada. Esto se suma a la restricción taxativa que ya rige desde este año en establecimientos de la primaria.

El proyecto fue presentado por el diputado de Unión y Libertad, Martín Rozas. Se aprobó en la Cámara de Diputados y este miércoles se trató en el Senado. Se aprobó con modificaciones (se lo incluyó en la ley que prohibe el uso de celulares en las escuelas primarias). Por eso, debe volver a Diputados.

Se estima que se aprobará en la sesión prevista para el 20 de este mes y se hará ley.

Hay una diferencia clave entre una ley y la otra. En el caso de las escuelas primarias (el proyecto fue presentado por el senador peronista Emanuel González Santalla) se establece directamente la prohibición del uso de teléfonos celulares.

En el caso del proyecto de Rozas se habla de regulación del uso. Se permite, por ejemplo, cuando se programa una actividad pedagógica particular en la que el celular pueda usarse para buscar información. Y entonces sea autorizado por el docente y el equipo directivo.

La ley actual de González Santalla ya está promulgada pero no operativa. Su puesta en marcha tiene que hacerse a través de la Dirección de Cultura y Educación que debe reglamentarla.

De acuerdo con el texto aprobado, los alumnos y alumnas del nivel secundario deberán hacer un uso responsable de las pantallas y utilizarlas únicamente cuando sea necesario para cumplir con objetivos pedagógicos. La definición de “uso responsable” incluida en la iniciativa contempla, precisamente, la no utilización de estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo las excepciones vinculadas con la actividad escolar.

La propuesta establece además que la Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo bonaerense. Deberá elaborar instrucciones, protocolos específicos, recomendaciones y otras medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y de su posterior reglamentación.

El proyecto también invita a los municipios bonaerenses a adherir a la normativa.

Durante el debate en el recinto, se planteó que la iniciativa también tiene como objetivo atender las problemáticas vinculadas al uso de celulares entre adolescentes a la ludopatía.

Las estadísticas en este tema son alarmantes. A los ocho años y mientras cursan el tercer grado, casi 6 de cada 10 chicos argentinos ya tienen un celular propio. “El uso del celular en las escuelas secundarias tiene que estar regulado. Existen violencia digital y casos de grooming. Además, avanza la ludopatía de los jóvenes. Es necesario establecer alguna regulación y lo peor que podemos hacer es mirar para otro lado. El Estado no puede desconocer esta problemática”, indicó Rozas. (Diario El Día)