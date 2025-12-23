Demoran a un joven por daño, violación de domicilio y resistencia a la autoridad

La Policía de Bahía Blanca intervino este martes luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación en calle Los Aromos al 2800.

Al arribar al lugar, el móvil del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión de Martín Sebastián Lafferreyrie (26), quien momentos antes había irrumpido forzando la puerta del domicilio de su vecina, Yolanda del Carmen Cárdenas (60), ubicado en Los Aromos 2826.

Según se informó, vecinos del sector intentaron calmar la situación, entre ellos Aldana Marianela López (32) y Rosa Alejandra Schwaner (41), quienes fueron agredidas por el acusado y resultaron con lesiones de carácter leve.

El aprehendido y las víctimas fueron trasladados a la sede de la comisaría Séptima para las actuaciones correspondientes.