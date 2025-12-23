Uno por uno: todos los cambios que realizó el intendente Federico Susbielles en el gabinete

En el marco del relanzamiento de la gestión y al cumplirse la mitad de su mandato, el intendente Federico Susbielles efectivizó cambios en la conformación del gabinete municipal.

En este marco, Florencia Molini asumirá como secretaria de Gobierno, mientras que Matías Italiano estará al frente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Productivo.

La secretaría de Planeamiento Urbano quedará a cargo del arquitecto José María Zingoni, quien además seguirá atendiendo los asuntos vinculados al Patrimonio Cultural del Municipio.

En el marco de la reorganización del gabinete, Espacios Verdes pasa a integrarse a la nueva subsecretaría de Diseño y Espacio Público, que amplía su alcance y jerarquía institucional. Esa subsecretaría estará a cargo de Bruno Marcolini, con el objetivo de fortalecer una mirada integral sobre el diseño, el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad.

En este sentido, Leonardo Garnica será el responsable de la Dirección de Espacios Verdes.

Por su parte, Emanuel Echeveste conducirá la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana, acompañado por Martín Jasson como subsecretario.

Paula Echeverría asumirá nuevamente funciones como subsecretaria de Salud, Ornela Scarano, se desempeñará como subsecretaria de Relaciones Institucionales del Municipio de Bahía Blanca y Andoni Freije, integrante de la ONG Hogares de Cristo, estará a cargo del área de Cultos.

Emiliano Loggiacco será el nuevo subsecretario de Ambiente. En tanto, el abogado Javier Prenassi asumirá como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación.

En el marco de los cambios dispuestos se incorpora el abogado Ezequiel Reina, quien tendrá a su cargo la Asesoría Letrada, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento jurídico a las distintas áreas del Municipio. En tanto, el doctor Walter Larrea, pasará a prestar funciones en el ámbito de la secretaría de Gobierno.

También se dispusieron cambios en las delegaciones municipales: Martín Aguirre será el nuevo delegado de Norte; Rosario Morón estará al frente de la Delegación Las Villas; Nicolás Bartolozzi tendrá a su cargo la Delegación Centro; y Gustavo Vázquez asumirá en Harding Green.

A estos nombres se suma Carlos Michelangeli, cuya designación en la delegación Cerri fue anunciada días atrás.