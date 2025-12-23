Intento de robo y aprehensión de un hombre en la vía pública

Personal del Comando de Patrullas demoró a un hombre de 38 años en la intersección de calles 1810 y Pesquero Narwal por los delitos de hurto en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.

Previo a la aprehensión, el acusado, que fue identificado como Lucas Leandro Villarroel, intentó robarle la moto a Alan Gabriel Di Rocco (26).

Ante el arribo de los uniformados, el ladrón se tornó hostil, aunque finalmente fue apresado y trasladado a la comisaría Primera.