Desde las 8:30 cortan la luz en cuatro sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8:30 a 11:30 en el complejo Luz y Fuerza.
– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Hernandarias, Yapeyú, José Jiménez, Quintana.
– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Mayor Elías, Charcas, José Jiménez, Laudelino Cruz.
– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Chile, O’Higgins, Darregueira, Pueyrredón.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

