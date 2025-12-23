Desde las 8:30 cortan la luz en cuatro sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8:30 a 11:30 en el complejo Luz y Fuerza.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Hernandarias, Yapeyú, José Jiménez, Quintana.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Mayor Elías, Charcas, José Jiménez, Laudelino Cruz.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Chile, O’Higgins, Darregueira, Pueyrredón.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.