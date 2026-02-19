Demoran a un joven por violación de domicilio agravado y daño

Personal del móvil del Comando de Patrullas intervino por un llamado a la comisaría Cuarta que alertaba sobre el ingreso de personas a un domicilio ubicado en calle Piedra Buena 51.

A partir de las imágenes del CEUM que mostraban la presencia de dos personas en inmediaciones del lugar del hecho, se dispuso un operativo cerrojo.

Como resultado del procedimiento, los efectivos policiales lograron localizar a los sospechosos que estaban ocultos en un terreno baldío de calle Capitán Martínez N° 1665.

En el procedimiento se concretó la aprehensión de un menor de 16 años, acusado por el delito de violación de domicilio agravado por escalonamiento y daño. Asimismo, se procedió a la demora de Lautaro Ezequiel Rodríguez (19) por averiguación de medios de vida.