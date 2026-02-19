jueves, febrero 19, 2026
Policiales

Demoran a un joven por violación de domicilio agravado y daño

De La Bahía Noticias

Personal del móvil del Comando de Patrullas intervino por un llamado a la comisaría Cuarta que alertaba sobre el ingreso de personas a un domicilio ubicado en calle Piedra Buena 51.

A partir de las imágenes del CEUM que mostraban la presencia de dos personas en inmediaciones del lugar del hecho, se dispuso un operativo cerrojo.

Como resultado del procedimiento, los efectivos policiales lograron localizar a los sospechosos que estaban ocultos en un terreno baldío de calle Capitán Martínez N° 1665.

En el procedimiento se concretó la aprehensión de un menor de 16 años, acusado por el delito de violación de domicilio agravado por escalonamiento y daño. Asimismo, se procedió a la demora de  Lautaro Ezequiel Rodríguez (19) por averiguación de medios de vida.

Comentarios

You May Also Like

Una mujer murió en Tucumán quemada por su hijo, quien luego se suicidó

De La Bahía Noticias

Murió un niño de dos años tras caer a un tanque australiano en Marcos Juárez

De La Bahía Noticias

Hubo sólo dos secuestros en noviembre y en lo que va de 2019 son 34 los casos

Debora Pedreira