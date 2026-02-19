Se registró un sismo en el Mar Argentino y se sintió en Mar del Plata

Un fuerte temblor sorprendió este jueves por la mañana a vecinos de la zona sur de Mar del Plata, entre el faro y Chapadmalal, tras un sismo registrado a escasa profundidad en la costa del mar Argentino, en Buenos Aires.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico ocurrió a las 8.15 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros.

El organismo precisó que la magnitud fue de 4,9 en la escala de Richter, un valor poco habitual para esta región de la provincia de Buenos Aires.

Especialistas descartaron la posibilidad de un tsunami, al considerar que el sismo fue de intensidad baja.

No obstante, el episodio generó sorpresa debido a que este tipo de movimientos no son frecuentes en la ciudad costera.