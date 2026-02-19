jueves, febrero 19, 2026
Nacionales

Se registró un sismo en el Mar Argentino y se sintió en Mar del Plata

De La Bahía Noticias

Un fuerte temblor sorprendió este jueves por la mañana a vecinos de la zona sur de Mar del Plata, entre el faro y Chapadmalal, tras un sismo registrado a escasa profundidad en la costa del mar Argentino, en Buenos Aires.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico ocurrió a las 8.15 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros.

El organismo precisó que la magnitud fue de 4,9 en la escala de Richter, un valor poco habitual para esta región de la provincia de Buenos Aires.

Especialistas descartaron la posibilidad de un tsunami, al considerar que el sismo fue de intensidad baja.

No obstante, el episodio generó sorpresa debido a que este tipo de movimientos no son frecuentes en la ciudad costera.

Comentarios

You May Also Like

Así quedó Bueno, luego de la fractura expuesta

De La Bahía Noticias

Coronavirus en la Argentina: informaron 161 muertes y 4318 nuevos casos en las últimas 24 horas

Debora Pedreira

Scioli afirma que Insaurralde sigue en el kirchnerismo y lo defiende de críticas

De La Bahía Noticias