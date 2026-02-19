Empleo doméstico: convocan a una reunión para actualizar los salarios del sector

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a una reunión para llevar adelante la revisión de los salarios del personal doméstico en el primer tramo del año, contemplando el impacto de la inflación en los ingresos del sector.

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero, a las 11, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano, “y en caso de ser necesario y/o solicitado mediante plataforma virtual”.

La convocatoria a sesión plenaria ordinaria del órgano fue formalizada por la presidente de la Comisión, Sara Gatti, mediante la Resolución 1/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El orden del día fijado en el texto oficial consiste en el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley N° 26.844”.

La última discusión salarial se produjo en noviembre y determinó un incremento del 2,7% correspondiente a los últimos dos meses del año, repartiéndose un 1,4% en noviembre sobre la remuneración de septiembre y un 1,3% en diciembre.

Además, en dicha oportunidad, al igual que había sucedió a mitad del 2025, se acordó el pago de bonos extraordinarios para noviembre y diciembre, estableciendo que pasen a ser remunerativos a partir de enero de 2026, con montos diferenciados que van desde $6.000 a $14.000 según la carga horaria semanal.

La convocatoria de esta semana servirá para volver a discutir la actualización de los salarios entre las representaciones del sector trabajador, empleador y público, de cara al nuevo calendario y en medio de la tendencia alcista que viene experimentando la inflación en lo últimos meses. (NA)