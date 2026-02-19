jueves, febrero 19, 2026
Adorni cruzó a los gremialistas por el paro nacional: “Es algo extorsivo”

De La Bahía Noticias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó este jueves a los sindicalistas por el paro nacional al asegurar que “no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”.

En este sentido, Adorni agregó: “Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo”.

