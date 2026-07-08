Denuncian una agresión durante los festejos por el triunfo de la Selección en el Teatro Municipal

Una mujer contó que un grupo de personas atacó a su hijo, al amigo y a la novia durante los festejos por la victoria de la Selección argentina que se desarrollaron ayer en inmediaciones del Teatro Municipal.

Lidia dijo por DE LA BAHÍA que los autores fueron “hinchas de Comercial”.

“Mi hijo y su amigo fueron atacados cuando se iban del Teatro. Los golpearon y les robaron los lentes y la campera. Al amigo lo patearon, le dieron con algo con filo en la espalda y tuvo que ir a la guardia del hospital”, dijo la mujer.

“Luego, la novia del amigo empezó a gritar y (los atacantes) se fueron, pero podría haber sido peor”, señaló.

“Me preguntó cómo puede ser está gente tan mala que solo van a drogarse, chupar y hacer quilombo”, comentó Lidia.

“Estas cosas no tienen que pasar porque pueden terminar en cosas peores. No se hizo la denuncia por miedo a las represalias”, explicitó.

Finalmente, detalló que su hijo “estaba dolorido, tomó un analgésico y se fue trabajar”, mientras que “al amigo lo curaron en el hospital y le dieron algunos días de reposo”.

FOTO: captura BVC