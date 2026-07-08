Borgarelli: “Son un equipo que tiran todos para el mismo lado”

Enrique Borgarelli es psicólogo deportivo y habló en ContraReloj por De La Bahía sobre la importancia de la salud mental de los jugadores para afrontar partidos decisivos y momentos de presión.

“Nuestro genio (Messi) demostró que puede tener un partido malo, pero que puede sacar la lámpara y hacer maravillas. Él procesa un error y sigue participando”, afirmó.

Además mencionó que a la actitud la mueve el deseo y que eso es lo que está manejando de maravilla Scaloni.

Borgarelli sostuvo que en este gran grupo que es el plantel y el cuerpo técnico, han hecho algo uniforme donde todos tiran para el mismo lado y no se ven envidia ni rencores.

Por último destacó que “El equipo demostró que ya no somos Messi dependientes, que él puede apoyarse en sus compañeros y que ellos lo van a apoyar a él. Eso es un equipo”