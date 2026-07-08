Cómo funcionarán los servicios durante el feriado del 9 de Julio y el día no laborable del 10

El Municipio informó cómo será la prestación de los servicios durante el feriado por el 210º aniversario de la Independencia Nacional.

El transporte público circulará el jueves con frecuencias de domingo y el viernes con horarios de sábado.

La recolección de residuos se realizará con normalidad, mientras que los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría del Hospital Municipal funcionarán de 8 a 19, mientras que el servicio de emergencias atenderá durante las 24 horas.

En tanto, la administración del cementerio atenderá de 7 a 12 y el horario de visitas será de 8 a 17. Permanecerán habilitados los accesos por Lejarraga y por Sarratea y Abad.

En cuanto al estacionamiento medido y pago, no se cobrará el servicio, aunque deberán respetarse las zonas donde está prohibido estacionar.

Por último, las dependencias municipales permanecerán sin atención al público durante ambas jornadas.