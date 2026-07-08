Se juegan las finales de los playoffs en el fútbol mayor de la Liga del Sur

Este fin de semana disputan las finales del Torneo Apertura “Jorge Luis Dambolena” de Primera División de la Liga del Sur.

Huracán y Liniers disputarán la final de playoffs de Primera “A”.

En caso de ganar el “globo”, el elenco de Ingeniero White se adjudicará el primer certamen del año.

Si lo hace el “Chivo”, tendrá lugar la Final Extra entre los mismos protagonistas y en el campo de juego que disponga el elenco whitense.

Por su parte, Comercial y Tiro Federal animarán la final de playoffs de Primera B.

Un triunfo del conjunto del puerto le permitirá a este quedarse con el certamen en juego. De lo contrario, el aurivioleta forzará la disputa de una nueva final entre ambos en cancha del conjunto de Ingeniero White.

Ambos encuentros se desarrollan con la presencia de público local y visitante.