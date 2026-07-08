Milei afirmó que es “una tontería” decir que el Mundial está arreglado para que Argentina llegue a la final

En el día después de la remontada épica del seleccionado argentino ante Egipto que le permitió a los dirigidos por Lionel Scaloni avanzar a los cuartos de final del Mundial, el presidente Javier Milei cruzó a quienes señalan que el equipo albiceleste fue favorecido por los árbitros y que el torneo está arreglado para que Lionel Messi dispute una nueva final.

“Me parece, y trato de ser bastante educado, una tontería”, dijo Milei sobre los argumentos de que el seleccionado es favorecido por la FIFA.

En el mismo sentido, en la entrevista que le dio a radio El Observador, cuestionó a quienes suman que su vínculo con Donald Trump sería otro argumento para beneficiar al seleccionado.

“Si tuviera que ver mi amistad con Trump, no hubiera quedado eliminado Estados Unidos en primer lugar”, dijo el mandatario.

Y siguió en el mismo sentido sobre los fallos arbitrales: “La realidad es que hay muchas partes del fútbol que entraban en terreno discrecional, debatible, y eso el VAR hoy lo eliminó”.

En el mismo sentido, agregó que “parece ser que desde la Selección Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”.

Además de salir al cruce de los supuestos beneficios para el seleccionado, Milei repitió elogios al seleccionado y también insistió en su invitación a que el equipo vaya a la Casa Rosada cuando regrese al país y salude a la gente desde su balcón.

Dijo que lo hará “sin interferencia política” y que se va a ocupar de que la Casa de Gobierno quede vacía solo para los jugadores. “Ni mi hermana va a estar. Yo me voy a quedar en la Quinta de Olivos. No soy digno de salir en esa foto”, sostuvo Milei. (Diario Clarín)