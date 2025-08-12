Paritaria: la Provincia llamó a los estatales y docentes

En medio de una “ardua” negociación, tal como la calificó el director de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, a DE LA BAHÍA, el gobierno bonaerense volvió a convocar a los gremios de estatales y docentes para seguir discutiendo un aumento salarial para estos meses.

La cita será en el ministerio de Trabajo, desde las 12:30 horas de este martes.

Los gremios ya rechazaron la primera oferta (en números) de aumento que formalizó la administración de Axel Kicillof el viernes pasado. Era una mejora en los sueldos del 1,6 por ciento para agosto y otro 1,6 por ciento para octubre, pero los sindicatos la consideraron insuficiente.

Mientras, la Provincia iría hoy a la mesa de negociaciones manteniendo firme el aumento para los meses de agosto y octubre, pero no sumaría a septiembre como reclaman los estatales.

En cambio, subirían ese 1,6 por ciento “algunos puntitos”, quizás hasta un 2 por ciento. De todos modos, los gremios pedirían un poco más de 2 por ciento.

De acuerdo al informe oficial recibido por los gremios, el primer tramo de la propuesta, con vigencia desde el 1° de agosto, implica un incremento de 1,6 puntos porcentuales.

En tanto, el segundo tramo tendrá vigencia desde el 1° de octubre, y consiste en un aumento adicional de 1,6 puntos porcentuales (3,2 puntos en total). Ambos incrementos se aplican sobre la escala salarial vigente en julio pasado”. (Diario El Día)