Murió el piloto del Turismo Pista San Luis que se accidentó en una carrera en Córdoba

El mundo del automovilismo está de luto por la muerte de Claudio Segarra, un piloto cordobés que perdió la vida luego de un grave accidente registrado este domingo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El fuerte golpe se produjo cuando participaba de los entrenamientos de la Monomarca Fiat, correspondientes a la fecha del Turismo Pista en San Luis.

El hecho ocurrió cuando Segarra, al mando de un Fiat Palio, perdió el control del vehículo en el ingreso a la recta principal y terminó impactando de frente contra el paredón que da a la sala técnica del circuito, según informó Puntal.

Tras el choque, las actividades fueron suspendidas.

La primera atención del corredor se realizó en el autódromo y luego lo derivaron de urgencia a un centro médico riocuartense. Estuvo internado en terapia intensiva y falleció horas después debido a las graves lesiones sufridas.

La noticia provocó una profunda conmoción entre colegas, equipos y seguidores de la competencia. Turismo Pista San Luis compartió un sentido mensaje ante el fallecimiento de Segarra.

“La familia del automovilismo se encuentra de luto”, afirmaron. (El Doce TV)