Villa Domínico: una mujer asesinó a su beba y quiso incendiar su casa para borrar las pruebas

Una mujer fue detenida en Villa Domínico, partido de Avellaneda, por matar a su beba de ocho meses. Luego, intentó incendiar la casa para borrar las pruebas.

Pese a que el hecho trascendió en las últimas horas, el episodio ocurrió el sábado en una vivienda ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4000, a pocas cuadras de un comedor comunitario.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la joven de 25 años habría asfixiado a su hija y posteriormente la golpeó con un ladrillo en la cabeza.

Luego feroz ataque y en un aparente intento de eliminar pruebas, incendió la casa que compartían. Este episodio generó daños materiales en la cuadra y movilizó a fuerzas policiales, bomberos y autoridades judiciales.

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de turno de Avellaneda, que supervisó la recolección de pruebas, la toma de declaraciones y el resguardo de la sospechosa, quien quedó detenida poco después del incendio mientras intentaba escapar del lugar.

El episodio tuvo lugar en horas de la mañana del sábado. Los vecinos de la zona alertaron una densa columna de humo saliendo desde la vivienda de la acusada.

El fuego se propagó rápidamente y alcanzó a varias casas linderas, obligando a las familias del pasillo a evacuarse y buscar refugio en proximidades del comedor comunitario, según informó el portal El Bonaerense.

Los Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas mientras personal policial aseguraba la zona y acompañaba la asistencia a los damnificados. Una vez en el lugar, hallaron a la beba sin vida.

La causa judicial sigue bajo reserva mientras continúan las pericias y los análisis psicológicos sobre la detenida, además de la toma de pruebas residuales en la escena del incendio.

El objetivo de la fiscalía será determinar el móvil del crimen y establecer el grado de responsabilidad penal de la acusada.

La joven quedó alojada en una dependencia policial de Avellaneda y está a disposición de la fiscalía, que caratuló el hecho como homicidio agravado. (Infobae)