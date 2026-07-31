Después de la crisis, Infantino dio de baja el FIFA Forward Enterprise

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes la cancelación del proyecto FIFA Forward Enterprise.

La iniciativa implicaba la venta de derechos comerciales y de eventos organizados por la entidad a empresas privadas.

La decisión se tomó después del rechazo de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol.

En un comunicado, el directivo afirmó que la propuesta generó divisiones que no se alinean con el objetivo de fortalecer a las asociaciones miembro, especialmente en los países con más necesidades.

De este modo, Infantino adelantó que en los próximos días se reunirá con todas las partes interesadas para buscar nuevas formas de hacer crecer el fútbol a nivel mundial.