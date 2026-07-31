viernes, julio 31, 2026
Nacionales

Kiki Ramos, una promesa del Sub 17 de la Selección argentina de fútbol

De La Bahía 915

Stephen “Kiki” Ramos se convirtió en el primer futbolista de origen haitiano convocado a una selección de la Asociación del Fútbol Argentino.

El delantero de las juveniles de Vélez Sársfield fue citado por el entrenador Diego Placente para integrar el equipo Sub 17.

Ramos nació en Puerto Príncipe en 2009 y una familia argentina lo adoptó a los ocho meses, antes del terremoto que devastó su país natal.

El joven se formó en el club de Liniers desde los seis años. Su debut con la selección se produjo en un amistoso preparatorio contra Ecuador, que Argentina ganó 2-1.

El equipo se prepara para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

Ramos, que juega en la Sexta División de Vélez y ya marcó 12 goles en el torneo de inferiores, afirmó que se siente argentino y que eligió representar al país.

Comentarios

You May Also Like

Un hombre intentó entrar armado a la Casa Rosada y lo detuvieron [Video]

De La Bahía Noticias

Sin la Federación Agraria, arrancó el cese de comercialización por 3 días

De La Bahía Noticias

Un solo apostador se quedó con más de 6 millones de pesos en el Quini Seis

De La Bahía Noticias