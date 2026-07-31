Kiki Ramos, una promesa del Sub 17 de la Selección argentina de fútbol

Stephen “Kiki” Ramos se convirtió en el primer futbolista de origen haitiano convocado a una selección de la Asociación del Fútbol Argentino.

El delantero de las juveniles de Vélez Sársfield fue citado por el entrenador Diego Placente para integrar el equipo Sub 17.

Ramos nació en Puerto Príncipe en 2009 y una familia argentina lo adoptó a los ocho meses, antes del terremoto que devastó su país natal.

El joven se formó en el club de Liniers desde los seis años. Su debut con la selección se produjo en un amistoso preparatorio contra Ecuador, que Argentina ganó 2-1.

El equipo se prepara para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

Ramos, que juega en la Sexta División de Vélez y ya marcó 12 goles en el torneo de inferiores, afirmó que se siente argentino y que eligió representar al país.