Estudiantes de La Plata busca duplicar su masa societaria actual: Verón podría jugar un partido oficial

El exfutbolista Juan Sebastián Verón se comprometió a jugar un partido oficial si Estudiantes de La Plata alcanza los 100.000 socios.

La promesa es el cierre de la campaña “Somos hinchas, seamos socios”, que busca llevar al club de 55.781 asociados a una cifra récord en su historia.

El actual presidente de la institución es el protagonista del video de lanzamiento, en el que pide el apoyo de todos los simpatizantes.

El objetivo es aumentar los ingresos genuinos para financiar proyectos deportivos e infraestructura.

Los interesados pueden sumarse a través de un sitio web que el club habilitó para la ocasión.

No es la primera vez que el exfutbolista asume un desafío de este tipo: en 2017 ya había vuelto a jugar tras cumplirse una meta que él mismo había planteado.