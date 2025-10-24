Destruyeron más de 300 armas que estaban secuestradas en el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca

Hoy se realizó un nuevo procedimiento para destruir 323 armas que se encontraban secuestradas en la Sala de Efectos del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La tarea consistió en realizar el retiro del material por parte de personal de la Dirección de Logística del Servicio Penitenciario Bonaerense, para luego trasladarlo al RENAR (Registro Nacional de Armas) y así proceder a su destrucción o disposición final.

Se trata de un porcentaje del total de armamento secuestrado en los últimos años en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, con el cual se está trabajando desde hace 4 años a la fecha para analizar el estado de cada causa y realizar su disposición final.

Dentro del material seleccionado se encuentran revólveres, escopetas, pistolas, pistolones, fusiles y elementos de cartuchería.

Para llevar a cabo esta tarea, se conformó una comisión especial de trabajadores de la justicia quienes analizaron, de manera minuciosa y durante varios meses, la situación de aquellas armas que se encontraban en condiciones legales de ser destruidas, su numeración y confeccionaron planillas detalladas con toda esa información.