Amplia agenda de ferias para este sábado en Bahía Blanca

Bahía Blanca tendrá este sábado una variada cantidad de ferias para disfrutar en distintos puntos.

La Feria Artesanal se desarrollará el sábado, de 15 a 21, en la Plaza Rivadavia.

La feria De Música y Libros tendrá lugar el sábado, de 11 a 19:30, en Alsina y Dorrego.

El Mercado del Puerto funcionará el sábado, de 10:30 a 18:30, en el Paseo Portuario.

También habrá actividades en los parques: la Feria del Parque de la Independencia abrirá el sábado, de 12 a 19:30; y la Feria del Parque de la Ciudad, de 13 a 19.

En tanto, Feriarte se podrá visitar el sábado, de 11 a 20, en el Paseo de la Mujer; Rock & Churros, de 12 a 19, en La Arcada del Parque de Mayo; y el Espacio Coleman / Feria El Galpón, de 13 a 20, en Casa Coleman, ubicada en avenida Alem 37.