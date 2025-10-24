Realizarán un corte de calzada en una esquina de Bahía Blanca por obras

Desde el próximo lunes estará cortada la intersección de Salliqueló y Yapeyú, con interrupción al tránsito por las dos arterias, debido a la ejecución de una obra de infraestructura.

El corte se realizará durante cuatro días, informaron fuentes oficiales.

Por estos trabajos, la línea 520 transitará durante ese lapso por Cabrera, autovía Juan Pablo II hacia Aeropuerto y viceversa.

Además, la 519A circulará por Salliqueló, Tres Sargentos, Los Adobes, Pasteur, nuevamente Salliqueló y recorrido habitual (ida y vuelta).