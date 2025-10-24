viernes, octubre 24, 2025
Nacionales

Necochea: un pasajero se quedó dormido y lo dejaron encerrado en un colectivo

De La Bahía 915

Un insólito episodio ocurrió en la terminal de ómnibus de Necochea cuando un pasajero que viajaba en un micro de la empresa Plusmar se quedó dormido durante el recorrido y fue olvidado dentro del vehículo al finalizar el viaje.

Al despertar, el hombre se encontró solo y con las puertas cerradas, sin posibilidad de salir.

Tras advertir que los choferes ya se habían retirado, decidió comunicarse con el 911 para pedir ayuda.

Personal policial acudió al lugar y logró asistirlo para que descendiera del colectivo sin inconvenientes, publicó el portal de LU24 radio Tres Arroyos.

