viernes, octubre 24, 2025
Nacionales

Explosión de una garrafa provocó un incendio en una vivienda de Benito Juárez

De La Bahía 915

Una fuerte explosión de garrafa originó un incendio que terminó consumiendo por completo una vivienda ubicada en la sección chacras de Benito Juárez, en las proximidades del Comando de Prevención Rural, sobre la ruta 86.

Los bomberos voluntarios de la localidad trabajaron en el lugar para controlar las llamas.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro, publicó el sitio El Fénix Digital.

