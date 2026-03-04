Detallan las obras hidráulicas locales que se licitarán este año

El intendente Federico Susbielles anunció que se firmaron los contratos de inicio de las obras hidráulicas en los barrios Los Olivos y Villa Floresta, con un presupuesto oficial de $1.681 millones; en la avenida San Martín de General Cerri, por un monto de 467 millones; y en la calle Rizzo en la Delegación Norte, por un monto de 319 millones.

Estas obras se realizan en el marco del Plan Extraordinario de Reconstrucción Hidráulica, presentado en noviembre pasado por el Gobierno local y aprobado por el Concejo Deliberante.

Susbielles afirmó que las próximas obras a licitar este año son los pluviales de las 5 esquinas en Villa Mitre; la calle Láinez en el sector de barrio Taxistas, Oasis y aledaños; y la obra destinada a los barrios 17 de Agosto, Derby y sectores circundantes.

“Nuestros equipos siguen trabajando junto a los equipos de Hidráulica de la Provincia en el resto de los proyectos”, agregó el intendente.