Bella Vista se consagró campeón del Torneo de Fútbol Senior

Bella Vista venció 3 a 0 a Tiro Federal por la final anual correspondiente a la temporada 2025 y conquistó el título en la categoría Senior de la Liga del Sur.

Fernando Lucas, de penal, anotó el primer tanto de la noche cuando transcurrían 22 minutos de la parte inicial. Por su parte, Fabián Merlini estiró diferencias y puso cifras definitivas a los 3 y 26 minutos del complemento.

El encuentro se desarrolló en el Predio de Empleados de Comercio y contó con el arbitraje de Gustavo Altuna (ABA).

La Liga del Sur felicitó a los finalistas de la competencia y saludó al campeón por el éxito obtenido.