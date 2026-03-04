Juan Bautista Mahiques reemplazará a Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, informó el presidente de la Nación, Javier Milei.

“Muchas gracias, Mariano, por estos más de dos años de incansable trabajo”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Luego informó que “el nuevo ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.